Ajax-spits Traoré keert na anderhalve maand blessureleed terug op trainingsveld

In de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-2 verlies) op 5 december verliet de 20-jarige spits geblesseerd het veld met een bovenbeenblessure. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Amsterdammers.

Traoré was in de wedstrijden voor zijn blessure in de meeste wedstrijden basisspeler bij Ajax. Hij verwees hij Klaas-Jan Huntelaar (inmiddels naar Schalke vertrokken) en Brian Brobbey naar de bank. In de winterstop trok Ajax Sébastien Haller aan voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro. Daarmee lijkt de kans op speeltijd voor de Burkinees een stuk geringer geworden.

