Aantal coronabesmettingen blijft dalen in Noordkop: alle gemeenten uit donkerrood

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is weer gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent overigens wel dat het risiconiveau zeer ernstig nog altijd van toepassing is.

Overigens blijft de gemeente Hollands Kroon de meeste nieuwe besmettingen tellen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 677,2 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 328 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 501.

In Den Helder ligt het aantal nieuwe besmettingen, op Texel na, relatief gezien het laagst. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 545,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 307 personen positief hebben getest op corona. Er werden in de gemeente Schagen 271 nieuwe besmettingen geregistreerd, minder dan in Den Helder, maar vergeleken met het bevolkingaantal wel meer.

Onderaan

Texel blijft, zoals altijd, onderaan staan met het aantal besmettingen. Daar is het aantal nieuwe coronapatiënten gedaald van 69 vorige maand, naar 25 in de afgelopen twee weken.

Er zijn in de afgelopen twee weken twee mensen, allebei inwoner in de gemeente Schagen, opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten. Zeven mensen zijn aan de gevolgen van corona overleden: vijf uit Hollands Kroon en twee uit de gemeente Schagen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: