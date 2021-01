Aantal coronabesmettingen Zaanstreek-Waterland daalt, vijf coronadoden

ZAANSTREEK-WATERLAND - Het aantal mensen in de regio Zaanstreek-Waterland dat de afgelopen week positief is getest op corona, is gedaald ten opzichte van de voorgaande week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is nog steeds het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing, mede door de zorgen over de Britse mutatie van het virus.

In de gemeente Oostzaan waren afgelopen week naar verhouding de meeste coronabesmettingen in de regio. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 349 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat daar de afgelopen week 34 mensen positief zijn getest op corona.

Naar verhouding gaat het in de gemeente Wormerland het beste in de regio. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 141 inwoners positief getest. Dat betekent in de praktijk dat ‘slechts’ 23 mensen positief zijn getest op corona. Wel zijn er twee coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

De afgelopen week waren er vijf coronadoden te betreuren: vier uit Purmerend, een uit Zaanstad.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: