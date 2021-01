Open dagen voor het eerst helemaal online: "We zijn heel druk met filmpjes maken"

"Vandaag gaan we de camera uitproberen", zegt Marc Franzen, directeur van het Bredero Beroepscollege in Amsterdam-Noord. De open dagen zijn vandaag en zaterdag, en dan moet alles voor elkaar zijn. "We hadden er natuurlijk al rekening mee gehouden en waren al begonnen met filmpjes op te nemen, maar vorige week is pas echt duidelijk geworden dat we echt niemand konden ontvangen." Een strop voor een school met praktisch onderwijs in een prachtig oud gebouw.

Franzen: "Wat we normaal doen, is de kinderen dingen laten doen: een stukje pizza bakken, iets technisch sleutelen. Daarmee krijg je echt de ervaring van hoe we hier werken. Vaak hadden de kinderen dan tijd tekort, omdat ze zoveel leuks te doen hadden. Dat moeten we nu missen, dat is natuurlijk jammer." Naast de filmpjes over de verschillende profielen, heeft de school gekozen voor een livestream voor groepjes leerlingen.

Sfeer

Het blijkt nog best ingewikkeld te zijn om de sfeer van je school in beeld te brengen, terwijl sfeer vaak in de top drie staat van redenen om te kiezen voor een bepaalde school. Het Bredero Beroepscollege huist met 200 leerlingen in een prachtig oud gebouw, met mooie hoge plafonds en grote lokalen. Directeur Franzen: "Een van die lokalen heeft aan het begin een hele rij kluisjes. En daarna loop je er dan in. Maar als je dat in een filmpje laat zien, denk je opeens: wat doen die rare kluisjes daar? Die hebben we dus maar helemaal weggelaten." Franzen hoopt dat hij later in het jaar de nieuwe leerlingen toch nog kan ontvangen, voordat het echte schooljaar begint.

Het ROC van Amsterdam (en Flevoland) is met 30.000 studenten een hele grote. De 'try out day' is omgetoverd in een 'try out tour'. "Meestal is het bezoek van de open dag een laatste fase in een heel besluitvormingsproces waar we weinig bij betrokken zijn. Dat is nu anders", zegt Wikash Chaitram, manager voorlichting en informatie. "We hebben bijvoorbeeld filmpjes waarin je kan ontdekken of een bepaalde sector binnen onze school eigenlijk wel bij je past. En je kan een algemenere studiekeuze test doen. We zijn al de grootste aanbieder van Amsterdam, maar nu willen we ook graag de beste studiekeuze-adviseur zijn."

Naast de studiekeuzetests, is er online van alles te doen bij het ROC van Amsterdam. Je kan meekijken met lessen, er zijn interviews met leerlingen en docenten, en webinars van lessen die online al gegeven zijn, kun je terugkijken. Er is hulp bij aanmelding, maar je kan ook eerst nog even een op een chatten met een loopbaanadviseur. Deze hele online omgeving moet de aankomende student helpen de beste keus te maken. 28 januari is de kick-off.