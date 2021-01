Schiphol wijst verzoek Mexicaanse piloot af: "U wilt laag over Amsterdam vliegen?"

"Ja, dat is wat we verzoeken", antwoordt de piloot. De verkeersleider moet de piloot daarop teleurstellen: "Dat is niet mogelijk." De Mexicaan lijkt verrast te zijn door de afwijzing: "It's not?". "Ja, anders wordt heel Amsterdam wakker", zegt de verkeersleider. De Aeromexico-vlucht stond om 22.30 uur gepland.

Vervolgens krijgt de bemanning de opdracht om een standaardroute vanaf de Kaagbaan te nemen, die in de tegenovergestelde richting van Amsterdam het toestel boven de Noordzee leidt. De piloot krijgt nog wel de vriendelijke suggestie van de verkeersleider om Amsterdam te bezoeken als alles weer open is.

Luister het gesprek tussen de piloot en de verkeersleider in de tweet hieronder: