Man (24) opgepakt voor liquidatiepoging in Amsterdam-Noord afgelopen zomer

AMSTERDAM - Een 24-jarige man is vandaag opgepakt voor een liquidatiepoging in Amsterdam-Noord. Afgelopen zomer werd daar een 19-jarige man onder vuur genomen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.

De aangehouden Amsterdammer wordt verdacht van een poging tot doodslag of moord, laat de politie weten. Het doelwit zat in de avond van 19 augustus 2020 in een auto aan de Hagedoornweg, en werd door een of meerdere kogels geraakt.

De verdachte zit volgens de politie in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. In het bericht bedankt de politie tipgevers voor hun bijdrage aan het onderzoek.