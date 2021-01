Cruciale wedstrijd bepaalt olympisch lot baanwielrenner Van 't Hoenderdaal: "Race van mijn leven"

APELDOORN - In een allesbepalende bike-off zal donderdag 28 januari bekend worden of baanwielrenner Nils van 't Hoenderdaal naar de Olympische Spelen in Tokio gaat. "Het wordt alles of niets en het zou de race van mijn leven kunnen zijn", aldus Van 't Hoenderdaal.

Samen met Theo Bos en Roy van den Berg strijdt Van 't Hoenderdaal voor het laatste plekje in de Nederlandse teamsprintploeg. Op donderdag 28 januari zal in het Zwitserse Grenchen bepaald worden wie van het trio naar de Olympische Spelen mag. In drie ritten met tussen iedere rit 35 minuten pauze zal de renner met de snelste gemiddelde tijd het laatste plekje bemachtigen. De mannen rijden een ronde van 250 meter en zullen vanaf een staande start beginnen.

Favoriet

Van 't Hoenderdaal voelt zich goed, maar ziet Van den Berg als favoriet om het ticket voor Tokio te grijpen. "Hij is de wereldkampioen, maar ik maak zeker een goede kans. Ik heb geen last van blessures en voel mij goed", vertelt Van 't Hoenderdaal aan de telefoon tegen NH Sport. Hij zit sinds een aantal dagen in een bubbel en verblijft in een hotel bij Apeldoorn. Meer dan zijn hotelkamer, auto en het Omnisportcentrum in Apeldoorn ziet hij niet.