Vakantiepark Oostwoud wordt woonwijk: "Omwonenden zijn nergens over geïnformeerd"

OOSTWOUD - De familie Mantel uit Oostwoud kijkt vanuit hun huis uit op twee stacaravans van recreatiepark de Kogge I, maar dat gaat veranderen. Om een eind te maken aan de illegale bewoning op het vakantiepark, wil de gemeente Medemblik er een woonwijk van maken. Het echtpaar is boos dat de buurt niet vooraf is geïnformeerd over de plannen en richtte zich met een petitie tot de gemeente.

Na eerst bezwaar te hebben gemaakt, ging de familie Mantel afgelopen zondag de straat op om de buren in te lichten. Ruim twintig omwonenden tekenden de petitie. "Overwegend werd er verontwaardigd gereageerd", aldus Joris Mantel. De voornaamste zorgen zijn de parkeerdruk en verkeersveiligheid in de straat. Want met de omzetting naar woonwijk, moeten er meer parkeerplekken worden gemaakt. "Zelfs onze oprit verandert van bestemming. Het is dat we er twee weken voor het sluiten van de bezwaartermijn zelf achter kwamen, anders hadden we geen zienswijze meer kunnen indienen", legt Michelle Mantel uit. Tijdsdruk Volgens de bewoners gaat de gemeente overhaast te werk en moet er opnieuw onderzoek komen naar de veiligheid op het park en de verkeerssituatie. Joris en Michelle zijn dan ook niet per se tegen de wijziging van het bestemmingsplan, maar de manier waarop maakt hen kwaad. "Wij zijn van mening dat bij een wijziging belanghebbende buurtbewoners juist geïnformeerd en gehoord dienen te worden. De gemeente heeft zelf al toegegeven dat ze omwille van de tijdsdruk heeft gekozen belanghebbenden, behalve de Vereniging van Eigenaren (VvE) van De Kogge en de dorpsraad, niet te informeren of te betrekken", schrijven zij in de brief.

Quote "Wij zijn van mening dat bij een wijziging belanghebbende buurtbewoners juist geïnformeerd en gehoord dienen te worden" Michelle Mantel, bezwaarmaker

Het recreatiepark en de dorpsraad willen niet op de kwestie reageren. "Tot dusver hebben ons geen negatieve geluiden bereikt. Wij doen verder geen uitspraken omdat het geen dorpsaangelegenheid is welke gemeld is bij ons", aldus de voorzitter van de dorpsraad Midwoud-Oostwoud. Donderdag besluit de raad over het bestemmingsplan, waarbij gelijktijdig ook recreatiepark De Kogge 3 (Oostwoud) en De Maar (Twisk) naar woonwijk veranderen.

Afgelopen najaar lag het bestemmingsplan al op tafel. "Op dat moment was er onvoldoende tijd voor participatie met omwonenden omdat in verband met gewijzigde provinciale regelgeving er heel snel een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd moest worden", is te lezen in de beantwoording van politieke vragen die eerder door GroenLinks werden gesteld. 'Plan splitsen' "Over recreatiepark De Maar wordt al zeker vier jaar gesproken en daar zijn De Kogge 1 en 3 om onduidelijke redenen veel later aan toegevoegd", vertelt Mantel. Hij wil dan ook graag dat de plannen gesplitst worden. Joris: "Dan kan vakantiepark De Maar gewoon doorgaan met de omzetting en kan er bij De Kogge energie worden gestoken in een goed uitgezocht plan."