Forse daling aantal coronabesmettingen in de gehele IJmond

Na een stijging in de voorgaande periode is het aantal mensen in de gemeente Uitgeest dat positief is getest nu sterk afgenomen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 220 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 30 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 93.

In Velsen zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 220 mensen positief getest. Dat is meer dan de helft vergeleken met de voorgaande periode. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 151 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 356. Ook dat is een forse daling.

Heemskerk en Beverwijk

In Heemskerk zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 227 mensen positief getest. Dit betekent dat er daar de afgelopen twee weken 89 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 195.

In Beverwijk zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 238 mensen positief getest. Dit betekent dat er daar de afgelopen twee weken 99 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 215: ook hier dus een flinke daling.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: