Ook gerechtshof veroordeelt dader verkrachten en doden Chitanie tot 6 jaar cel en tbs

AMSTERDAM - Het gerechtshof heeft de 22-jarige statushouder Huruy G. tot zes jaar onvoorwaardelijke celstraf en tbs veroordeeld. Dit komt overeen met de strafeis van het OM . In februari vorig jaar kwam de rechtbank tot dezelfde straf, maar daar ging de dader tegen in hoger beroep.

De 68-jarige Rinia Chitanie werd in april 2019 mishandeld en verkracht. Zij hield zware verwondingen over aan de aanval en overleed twee maanden later.

Al vrij snel na zijn aanhouding bekende de dader Chitanie te hebben verkracht en vermoord. G. is sterk verminderd toerekeningsvatbaar gesteld: hij zou in een psychose hebben gehandeld.

Dood maakte veel los

Vóór haar pensioen werkte Chitanie als defensiearts en bij het UWV als verzekeringsarts. Haar dood maakte veel los in Amsterdam. Er werd een stille tocht gehouden en er is een gedenksteen voor haar geplaatst in Buitenveldert.