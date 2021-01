Edsilia Rombley doopt eigen tulp: "Eindelijk weer positieve aandacht voor deze bloem"

Het is niet voor niks dat Tulpen Promotie Nederland (TPN) bij de zangeres en presentator van het Eurovisie Songfestival aanklopte. Het thema van het tulppensseizoen is namelijk 'Let's Connect', legt de Spierdijker tulpenkweker en voorzitter van de organisatie Arjan Smit uit. Zij doet dat als geen ander: mensen verbinden en vrolijkheid uitstralen, er samen tegenaan gaan."

Rombley mocht kiezen uit verschillende soorten tulpen, en wilde graag deze rode pioentulp. "De rode kleur staat symbool voor de liefde. Misschien voor de hand liggend, maar dit cliché is gewoon waar. Het is ook erg toepasselijk voor deze merkwaardige tijd. We hebben liefde uiteindelijk allemaal nodig. Zonder dat kunnen we nou eenmaal niet lekker leven! Daarom heb ik voor deze tulp gekozen."

Voor de tulpensector is het een welkome opsteker na een moeizaam jaar waarbij de kwekers het enorm zwaar hadden. "Toen corona kwam moesten ook wij tulpen weggooien of als we geluk hadden tegen kostprijs verkopen. Dat willen we niet meer. Dit jaar ging ook al de nationale tulpendag op de Dam in Amsterdam niet door. Dus de tulp heeft absoluut positieve aandacht nodig", aldus tulpenkweker Arjan Smit.

Honger naar tulpen, maar zorgen blijven

Toch merkt de kweker net als veel van zo'n collega's dat de tulpen weer in de lift zitten. "Er is echt honger naar de tulp. De vrolijkheid van een mooie bos op tafel is welkom. Er komen momenteel ook weinig bloemen uit het buitenland. En in Nederland hebben we voldoende om dat gat te vullen. Tot nu toe zijn de prijzen prima, maar als je kijkt naar hoe het nu gaat met corona, houd ik evengoed m'n hart nog vast voor de rest van het jaar."

En met de keuze voor het thema 'Let's Connect' hopen de kwekers ook te verbinden, legt Smit uit. "Het is gekozen vanwege wat er het afgelopen jaar en ook nu gebeurt. De wereld versplintert, terwijl we elkaar hard nodig hebben. Kom samen, en laat een bos bloemen ons verbroederen. Mijn opa zei altijd: 'We zijn hier maar kort te gast. Dus dan moeten we er wel wat moois van maken'. En zo is het ook!"