Kabinet bereidt avondklok voor: "Ik denk wel dat het nodig is"

AMSTERDAM - Het kabinet bereidt een avondklok voor die zou gaan gelden tot 9 februari. Over die avondklok en andere maatregelen wordt morgenmiddag een persconferentie gegeven. De avondklok is volgens het kabinet nodig vanwege de Britse variant van het coronavirus, die veel besmettelijker lijkt. Vanavond al overleggen de veiligheidsregio's over de mogelijke invoering.

NH Nieuws

Als de avondklok wordt ingevoerd, zou dit waarschijnlijk betekenen dat mensen tussen 20.00 en 04.00 uur binnen moeten blijven. Mensen die dan zonder geldige reden op straat zijn, riskeren een boete. Over het tijdstip van ingaan en beëindiging wordt, volgens mediapartner NOS, nog gesproken. Morgen aan het begin van de middag houdt het kabinet een persconferentie waarin meer details bekend worden. Mensen die zonder geldige reden op straat zijn, riskeren een boete van 95 euro. Alleen met een werkgeversverklaring waarmee je kunt aantonen dat je op straat bent vanwege reisbeweging tussen werk en huis, mag je je 's avonds op straat vertonen. Er komen modelverklaringen op rijksoverheid.nl die een werkgever kan invullen. "Lijkt me helemaal niet fijn" Amsterdammers zijn verdeeld over dit vooruitzicht. Bram van 24 ziet de avondklok helemaal niet zitten. "Dat lijkt me helemaal niet fijn. Dan moeten we om 20.00 al binnen zijn, waar slaat dat op?" Zijn vriend Angel is het met hem eens: "Meestal ga je na 20.00 pas naar buiten, dan ben je klaar met school of werk. Nu moet je thuis zitten, dan wordt je gewoon gek. " Tekst loopt door onder de video.

Avondklok - NH Nieuws

Toch zijn er ook veel voorstanders van de avondklok. "Ik denk dat het een van de laatste mogelijkheden is om het aantal besmettingen te laten dalen. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk," vertelt een man die snel zijn middagboodschappen haalt. Ole van 10 is het met hem eens: "Het is niet leuk natuurlijk, want ik kan 's avonds niet meer voetballen. Maar ik denk wel dat het nodig is. "