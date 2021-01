Slachtoffer zoekt en vindt helper na auto-ongeluk: 'Ik ben heel blij met mijn heldin'

VENHUIZEN - Via Facebook probeerde Ingrid Floor de hardloopster te achterhalen die haar en haar man Wim redde nadat ze door een aanrijding in de sloot waren beland. En met succes. Want de hardloopster, die Barbara Boendermaker heet, is gevonden.

"Ik ben zo blij dat ik haar heb gevonden", zegt Ingrid tegen NH Nieuws. "Ik vind het zo dapper dat ze zoiets heeft gedaan." Haar redder Barbara is blij dat ze heeft kunnen helpen, al is ze ook verbaasd door de reacties.. "Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen. Ik krijg nu veel berichten dat ik dapper was en dat het een heldendaad was. Maar ik vind het redelijk normaal eigenlijk", vertelt ze nuchter.

Terug naar 12 januari. Ingrid en haar man Wim zijn aan het rijden, maar zien bij de Burgemeester J. Zijpweg in Venhuizen een auto van rechts over het hoofd. "Mijn man had voorrang moeten verlenen, maar door het zonnetje zag hij de auto niet. Opeens zag ik wat in m'n ooghoek en toen was er een enorme klap en voor ik het wist lagen we in de sloot."

Barbara loopt op dat moment nietsvermoedend hard als ze achter haar een harde knal hoort. "Ik schrok niet eens, en ging gelijk het water in om te helpen. Al hadden ze het zonder mij ook wel gered."

Deur gaat eerst niet open

Wim kan op eigen kracht uit de auto komen, maar de deur van Ingrid zit muurvast. ". Het was heel heftig in de sloot, het was zo'n harde klap. Barbara heeft me toen echt getroost en moed ingesproken, want ik moest zo huilen." Barbara vervolgt. "Ze kon uiteindelijk via de bestuurderskant uit de auto komen, en ik heb haar geholpen om op de kant te komen. Ook de andere auto was total loss, daar heb ik ook nog geholpen totdat de hulpdiensten kwamen."

