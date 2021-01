Meer vuurwerkschade in Den Helder en Schagen dit jaar ondanks vuurwerkverbod

NOORDKOP - Afgelopen jaarwisseling hebben vuurwerkvandalen, ondanks het landelijke vuurwerkverbod, in Den Helder en Schagen voor meer vuurwerkschade gezorgd dan het jaar daarvoor. In Hollands Kroon is vooralsnog juist iets minder schade gemeld. Texel geeft aan dat er nu weinig schade was. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Was de schade in Den Helder vorig jaar nog 16.000 euro, nu staat de teller al op 38.500 euro. Voornamelijk de 5 bushokjes en 29 prullenbakken die zijn vernield, leveren de gemeente een flinke kostenpost op.

Het bedrag aan objecten die op straat zijn vernield, is in de meeste gemeenten met duizenden euro's gedaald. Zo ook in Hollands Kroon: was er vorig jaar nog 15.000 euro aan vuurwerkschade, nu zit de gemeente ruim boven de 10.000 euro. Hier ging het onder andere om prullenbakken (9), verkeersborden (9), hondenpoepbakken (3) en bankjes (2). Daarnaast zijn een straatkolk, een koelkast, een mobiel toilet, een boom en een speelhuisje vernield.

Hoger schadebedrag

"Het bedrag kan hoger uitpakken omdat er weken, zelfs maanden later nog meldingen kunnen binnenkomen die te wijten zijn aan het afsteken van vuurwerk", waarschuwt de gemeente Hollands Kroon. "Bijvoorbeeld door straatkolken die zijn opgeblazen. Op het eerste oog is daar niets aan te zien. Pas na hevige regenval spoelt het zand in de kapotte onderbak en zakt het straatwerk (sinkhole) eromheen weg."

Texel geeft aan geen overzicht bij te hebben gehouden van de kosten, al is wel bekend dat er op het eiland dit jaar weinig vuurwerkschade was.