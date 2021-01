'Sneltrein tussen Amsterdam en Londen op omvallen'

Het bedrijf zegt tegen de krant zich in 'een zeer kritieke toestand' te bevinden. Het aantal reizigers zou zijn teruggelopen met zo'n 95 procent. Daar zouden meerdere oorzaken voor zijn. De Britse variant van het coronavirus rukt op, passagiers worden verplicht een sneltest te doen en door de brexit zijn er meer grenscontroles.

Er is tot nog toe geen sprake van overheidssteun, omdat het een privébedrijf is, aldus het AD. Meerdere bedrijven uit verschillende landen hebben een aandeel, zoals het Franse SNCF, het Belgische NMBS en Canadese investeerders van Patina Rail. Er is een open brief geschreven voor overheidssteun van de Britse regering omdat het hoofdkantoor in Londen huist. Daar lijkt weinig uit te komen.

Wat dit voor de verbinding tussen Amsterdam en Londen gaat betekenen is nog niet duidelijk. Het hoofdkantoor was niet bereikbaar voor vragen en ook voor de gemeente Amsterdam is het niet duidelijk wat het effect financiële misère gaat zijn.

Niet nodig om in Brussel uit te stappen

De treinverbinding liet lang op zich wachten. Aanvankelijk zou hij begin 2020 al rijden, maar omdat de paspoortcontrole nog niet op orde was, werd dat uitgesteld tot april vorig jaar. Uiteraard veranderde corona de zaak, en vertrok de eerste trein op 25 oktober van Amsterdam Centraal.

Bij deze nieuwe verbinding was het niet meer nodig om in Brussel uit te stappen voor de paspoortcontrole. Dat kon nu op Amsterdam Centraal of Rotterdam Centraal.