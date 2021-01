CSI, maar dan met dieren: "Ons onderzoek moet een preventieve werking hebben"

PURMEREND - Een langgekoesterde wens van forensisch dierenarts Monique Verkerk gaat in vervulling: een ingerichte ambulance. Hiermee kan ze ter plekke verdachte situaties rondom overleden dieren onderzoeken, iets wat uniek is in Europa. Verkerk is al tien jaar lang forensisch dierenarts en werkt sinds kort vanuit de Dierenambulance Purmerend, waar de overleden dieren binnenkomen.

Binnen het Forensisch Dierenonderzoek behandelt Verkerk ongeveer honderd zaken per jaar in haar vrije tijd. "In 90 procent van die zaken zijn dat onderzoeksvragen van de politie", zegt Anouk Duijnker, operationeel specialist diergerelateerde criminaliteit bij de politie.

Geweld tegen honden ziet ze vaak voorbijkomen. "Het is elke keer weer een verrassing wat je gaat vinden", zegt Verkerk tegen NH Nieuws. "Soms begrijp je niet waar mensen toe in staat zijn, maar het gebeurt dus wel."

"Dan kan het gaan over verwaarlozing, mishandeling, vergiftiging of bijtincidenten. Het is voor ons belangrijk om de feiten te onderbouwen. Het is het leggen van een puzzel waar Monique ons mee helpt."

Duijnker geeft een voorbeeld van een zaak die ze zich goed kan herinneren. "Laatst werd er een dode hond opgehaald door een dierenambulance. Het dier was aangetroffen bij een mevrouw die ernstig in de war was. Op het lijfje waren verwondingen te zien waarbij de gedachte was dat hier sprake was van het bewust toebrengen van letsel. Aangezien deze mevrouw ook verklaarde dat ze de hond geopereerd had, hebben we sectie laten doen."

Langdurige verwaarlozing

"Uit de sectie bleek dat de verwondingen waren ontstaan door langdurige verwaarlozing, maar niet door mishandeling. De verwondingen die wel door een mens waren toegebracht, waren na de dood ontstaan. In deze zaak hielp het onderzoek ons om de verdenking van mishandeling te laten vallen en over te stappen naar een verdenking van verwaarlozing. Dat is een ander strafbaar feit."