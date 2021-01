Nieuwe testlocatie in Nieuw-West wordt deze donderdag geopend

AMSTERDAM - Aanstaande donderdag wordt een nieuwe GGD-testlocatie geopent in Nieuw-West, vlakbij station Sloterdijk. Dit is de achtste testlocatie in regio Amsterdam. De GGD begint met 500 tests per dag op deze locatie en dat aantal kan oplopen tot 3.000 per dag.

De testlocatie ligt aan de zuidzijde van station Sloterdijk, aan de Teleportboulevard. De gemeente laat weten dat vanaf de opening minstens 500 testen per dag kunnen worden afgenomen. Mogelijk kan de GGD ook sneltesten afnemen op deze locatie, maar daar moet het RIVM nog toestemming voor geven.

Testpaviljoen Sloterdijk is de derde testlocatie van Nieuw-West en de achtste in regio Amsterdam. Ook zet de GGD drie nieuwe testbussen in, die langs verschillende buurten en regiogemeenten gaan. De verwachting is dat eind januari de totale testcapiciteit in regio Amsterdam-Amstelland op bijna 8.000 testen per dag ligt.