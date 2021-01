Gewapend conflict Zwaag blijkt beroving: verdachten nog spoorloos

ZWAAG - Het conflict dat gisteravond werd uitgevochten aan de Kostertuin in Zwaag bleek te gaan om een poging tot beroving. Een man kwam naar de kosterstuin voor een koop via Marktplaats, maar toen hij bij de woning kwam werd hij bedreigd door twee mannen met een vuurwapen.

De twee mannen eisten het geld van de koper. Het drietal ging met elkaar in gevecht en de twee overvallers sloegen op de vlucht Bij het conflict gisteravond zouden twee jongens van 17 jaar betrokken zijn, van wie één wit en de ander getint is. De getinte jongen draagt een zwarte sjaal, de ander draagt ook donkere kleding en heeft een normaal postuur. Ook was één van hen in het gezelschap van een meisje. Volgens een Burgernetbericht zouden ze allemaal natte voeten hebben.

Verdachten nog spoorloos

"We weten niet wat er is gebeurd, en ook zijn de daders nog steeds voortvluchtig", aldus de politiewoordvoerder. "We zijn ook vooral op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen bij het onderzoek." Een woordvoerder van Hoorn laat in een reactie weten dat de gemeente het onderzoek van de politie afwacht en niet in te willen gaan op eventuele maatregelen

Vorige week vond in dezelfde straat een schietincident plaats.