Handballers trainen weer: "Als je niet negatief getest bent, kom je de zaal niet in"

AALSMEER / VOLENDAM - De handballers van Volendam en Aalsmeer zijn weer in training. Idee is dat in maart de HandbalNL League begint met als resultaat een Nederlands kampioen.

Volendam De handballers van Volendam zijn vorige week weer begonnen met trainen. Onder strenge voorwaarden en met veel testen zijn de handballers weer aan de slag gegaan. "Als je niet negatief getest bent, kom je de zaal niet in", is algemeen manager Joost Ooms duidelijk. Overigens heeft de Volendamse club een sponsor gevonden die de kosten voor de coronatests van het eerste team voor haar rekening neemt. "Wij willen niet die kosten op onze leden verhalen", aldus Ooms. Eerder werd bekend dat de eredivisie geschrapt is. Hierin komen ook een aantal teams van Volendam uit. Ondanks dat er geen competitie-uitzicht is mogen het tweede mannenteam en het eerste vrouwenteam sinds gisteren weer trainen. "Het NOC-NSF en NHV hebben gisteren bevestigd dat we dat mogen, maar wij hebben nog niets besloten hierover als club", laat Ooms weten.

Quote "Als je niet negatief getest bent, kom je de zaal niet in" algemeen manager joost ooms

Aalsmeer De handballers van Aalsmeer zijn al wat langer in training. Intentie is om dus in maart weer aan de bak te gaan, maar voorzitter Mike van der Laarse kan niet zeggen hoe de competitie-opzet eruit gaat zien. "Er worden nu meerdere scenario's uitgewerkt. Mocht er een avondklok komen dan vraag ik mij ook af hoe wij dat gaan doen met trainen en het tijdstip van spelen", aldus Van der Laarse. Er zijn dus nog steeds behoorlijk wat vraagtekens over de hervatting van de HandbalNL League. Ook is opmerkelijk dat bij de ene sport de bonden bijspringen om de coronatests te kunnen betalen en dat bij andere bonden de clubs zelf alle kosten moeten dragen. In het handbal moeten de clubs zelf de coronatests betalen.

Lees ook Sport Eredivisie handbal komt te vervallen, geen promotie en degradatie