Versterking duinlandschap met verhuizing strandhuisjes en verstelbare paviljoens

CASTRICUM - Natuurbeschermingsorganisatie Duinbehoud heeft het bezwaar tegen recreatie- en horecabebouwing op het strand van Castricum ingetrokken na het besluit om strandhuisjes verder van de duinen te plaatsen. Strandpaviljoenexploitant Richard Groot heeft bovendien een vindingrijke oplossing gevonden: paviljoen Deining wordt in hoogte verstelbaar.

Duinbehoud maakte bezwaar tegen de strandbebouwing, omdat die volgens de organisatie de natuurlijke aangroei van duinen verstoort.

Samen met de gemeente Castricum en strandpaviljoenexploitant Richard Groot is er uiteindelijk een manier gevonden om de duinen te beschermen.

Tweehonderd huisjes

Om aangroei van de duinvoet door verstuiving te bevorderen, zullen de ongeveer tweehonderd strandhuisjes in het komende zomerseizoen verder westwaarts worden geplaatst. Paviljoen Deining van Groot zal tijdens de winterperiode hoger komen te staan.

Bovendien zal het pand van kitesurfvereniging Sports at Sea, dat geen wintervergunning heeft, in hetzelfde bouwvlak als paviljoen Deining worden geplaatst. Daardoor verdwijnt een stukje bebouwing van het strand en hebben de kitesurfers het gehele jaar door onderkomen.

Adrie Lute is consulent van Duinbehoud en nauw betrokken bij de zaak. Hij is tevreden over de ontwikkelingen. "Duinvorming krijgt meer kans nu verstuiving beter zijn weg zal vinden."

Zandaangroei

Tot slot is afgesproken om stuifschermen rond het zandplateau te plaatsen, waarop de strandhuisjes komen te staan. "Als daar voldoende zandaangroei plaatsvindt, kunnen we de huisjes over een paar jaar mogelijk verder westwaarts opschuiven."