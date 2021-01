Overvallers beroven man (78) in eigen auto en rijden kwartier met hem rond

CASTRICUM - Een 78-jarige man uit Castricum is van zondag op maandag rond 0.45 uur aan de Meerstraat beroofd in zijn auto. Dit gebeurde onder bedreiging van een mes. De overvallers dwongen hem om van Heemskerk naar Beverwijk te rijden. De man raakte licht gewond aan zijn hals, laat de politiewoordvoerder weten.

De man zat rond 0.30 uur in zijn auto bij het tankstation op de Jan Ligthartstraat in Heemskerk, toen twee mannen zijn auto instapten en hem dwongen naar Beverwijk te gaan. Toen ze daar waren aangekomen, beroofden ze de man van zijn bezittingen. Ook bedreigden ze hem met een mes.

De daders gingen er snel vandoor, toen ze in de gaten kregen dat een getuige hen in het vizier had. Ze lieten de man achter met lichte verwondingen aan zijn nek.

'Erg geschrokken'

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politiewoordvoerder. "Uiteraard is hij ontzettend geschrokken, maar vielen de verwondingen gelukkig mee."

De recherche doet onderzoek naar het incident. Ook is de politie op zoek naar getuigen van de beroving. Ze hebben een signalement van de daders vrijgegeven.