LIVE extra NH Sport met bekerkraker tussen FC Volendam en PSV

VOLENDAM - PSV is dinsdagavond op bezoek in Volendam. De Eindhovenaren spelen in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi tegen FC Volendam. Een kraker die je van begin tot eind kunt volgen in een extra uitzending van NH Sport.

Pro Shots/Martijn Buskermolen

De radio-uitzending begint om 19.00 uur, de aftrap is om 21.00 uur. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman doen het wedstrijdverslag. FC Volendam trof PSV ruim drie jaar geleden ook al in het bekertoernooi. De ploeg van toenmalig trainer Misha Salden maakte het de eredivisionist bijzonder lastig. Na negentig minuten was het nog altijd 0-0 en pas in de verlenging maakte PSV het verschil. Tekst gaat verder onder de samenvatting uit 2017

Van de huidige selectie van FC Volendam waren Kevin Visser en Nick Doodeman toen ook van de partij. Visser revalideert van een zware knieblessure en ontbreekt daardoor. Doodeman is er wel bij. Tekst gaat verder onder het artikel

Lees ook Play Sport FC Volendam-aanvaller Nick Doodeman op herhaling tegen PSV

Voor zowel FC Volendam is dit de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. De Volendammers hadden in de tweede ronde tegen de amateurs van ODIN '59 moeten spelen, maar vanwege de coronamaatregelen bleek dat onmogelijk. De KNVB besloot daardoor het toernooi te vervolgen zonder deelname van de amateurclubs. PSV won in de vorige ronde in Doetinchem met 2-1 van De Graafschap. Woensdagavond is er opnieuw een extra radio-uitzending van NH Sport. Dan staat AZ - Ajax op het programma.