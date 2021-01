Verdachten van moord met kapmes op Jay-Ronne Grootfaam (18) voor de rechter

De steekpartij vond 3 september in 2019 plaats bij Florijn in de Bijlmer. Een steekwond in de halsstreek werd Jay-Ronne uiteindelijk fataal. Jay-Ronne was drillrapper, een muziekscene die sinds een aantal jaren in opkomst is.

Drill is een vorm van rap die is overgewaaid vanuit Chicago naar Zuid-Londen. Vaak zijn teksten hard en persoonlijk. Of drillrap ook een aanleiding is voor de moord is echter nog niet zeker. Door de moord liepen de gemoederen hoog op in de Bijlmer. Er werd onder andere een mars tegen geweld georganiseerd.

Camerabeelden

De twee verdachten Yamanney A. (20) en Alexio F. (18) meldden zich na een paar dagen na de moord bij de politie. Zij werden direct aangehouden. Beide mannen zijn te zien op camerabeelden, die in handen zijn van het Openbaar Ministerie.

Tijdens de pro forma-zitting werd geschetst wat er op de beelden te zien is. Yamanney A. en Grootfaam staan in de hal van Florijn, alle twee dragen zij een groot kapmes. Er worden dreigende gebaren gemaakt met de messen. De twee gaan naar buiten en dan komt ook Alexio F. in beeld. F.maakt een stekende beweging in de richting van Grootfaam, waarbij hij wordt geraakt in zijn hals.