YouTube-account van Lange Frans weer verwijderd

AMSTERDAM - Het nieuwe YouTube-account van rapper en podcastmaker Lange Frans is gisteren verwijderd. Het account van de rapper uit Diemen Zuid stond ongeveer één dag online op Youtube.

"Ongeveer 30 uur staande gehouden", schrijft de rapper op zijn Instagram.

In zijn Instagram Stories deelt Lange Frans een mailtje van Youtube, waarin wordt uitgelegd waarom zijn kanaal is verwijderd. "Ons team heeft je content beoordeeld en is van mening dat deze YouTube’s beleid schendt inzake intimidatie, bedreigingen en cyberpesten."

Zijn vorige kanaal op het videoplatform werd in oktober ook al verwijderd, 'wegens herhaalde of ernstige schendingen van onze communityrichtlijnen'.