IJsvogel in de vijver heeft regelmatig beet: 'Dol op koi karper!'

PURMEREND - Het is voor veel mensen een droom om ééns in hun leven een ijsvogel te zien: de legendarische 'Blauwe Flits'. Alex van den Kommer kijkt er niet meer van op: hij krijgt regelmatig een ijsvogel in zijn tuin. Het dier komt af op de vijver in zijn tuin in Purmerend. Vanaf de pergola jaagt de ijsvogel op kleine visjes. En zoals de onderstaande video laat zien, heeft de ijsvogel regelmatig beet.

Al jaren kweekt Alex koi karpers. "Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik heb nu twaalf vissen in de vijver. Sommigen zijn wel 80 centimeter lang." Die zijn natuurlijk veel te groot voor de ijsvogel. Maar grote vissen maken kleine visjes. "We hebben ieder jaar honderden kleine visjes die ik uit de vijver moet halen. Best veel werk."

De hulp van de ijsvogel lijkt dan welkom, maar Alex bepaalt liever zelf welke visjes hij wil houden en welke er weg kunnen. "Ik heb draden gespannen tegen reigers en zo. Er ligt hier en daar ook gaas boven het water. Aan het eind van het najaar kunnen die reigers best hardnekkig zijn." De IJsvogel heeft blijkbaar een gaatje gevonden in de verdediging.

Prachtig dier

"De ijsvogel is er zelden, maar in de winter komt die soms toch voorbij. Waar hij vandaan komt, weten we niet, misschien uit het Purmerbos. We wonen daar in de buurt en soms zit er wel eens een ijsvogel in een omgevallen boom. Ik heb ze ook wel eens in het Twiske gezien. Ik weet dat daar een vogelwand is aan de waterkant. Misschien is die eigenlijk voor oeverzwaluwen en is de ijsvogel er tussen gekropen", zegt Alex.

Tekst gaat verder onder de foto's