Initiatiefnemer verboden demonstratie distantieert zich van relschoppers: "Ik heb niet iedereen in de hand"

AMSTERDAM - Michel Reijinga, de oorspronkelijke organisator van de verboden demonstratie op het Museumplein, kijkt terug op 'een hele rare dag', zoals hij het zelf noemt. "Het is onder de noemer 'we gaan koffiedrinken in Amsterdam' en dan staan er tussen de twee en drieduizend mensen."

AT5

Amsterdammer Reijinga had de demonstratie vrijdag geannuleerd, na een uitspraak van de rechter. Hij wilde in eerste instantie demonstreren op het Museumplein, maar die locatie viel volgens de gemeente af. Het protest mocht in het Westerpark worden gehouden, maar dan met maximaal 500 deelnemers. Reijinga was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. Het protest werd daarop afgeblazen. Maar afgelast of niet, een grote menigte kwam toch naar het Museumplein. En vandaag kun je het resultaat daarvan nog zien op het plein. Her en der liggen bakstenen die uit de grond werden getrokken en naar de politie zijn gegooid. En op veel plekken zijn de hoeven van de politiepaarden in het gras gekerfd of de bandensporen van de waterwerper. Het zijn allemaal stille getuigen van de confrontatie die er gistermiddag plaatsvond. Naar schatting waren er zo'n tweeduizend mensen. Ondanks oproepen van de gemeente om niet te komen. Michel Reijinga, die de demonstratie tegen het kabinetsbeleid in eerste instantie organiseerde, distantieert zich van de ongeregeldheden die gisteren ontstonden. Toch was hij zelf er ook, om 'koffie te drinken.'

Volgens Reijinga was de sfeer 'gemoedelijk', totdat de politie ingreep en het waterkanon inzette. "Ja dan is de toon gezet." De oproep van de gemeente om niet naar het Museumplein te komen, lijkt niet veel indruk te hebben gemaakt: "Dat begrijp ik, maar zoals Femke Halsema altijd gezegd heeft: er bestaat een recht op demonstratie en dat hebben we gisteren wel laten zien. Al vind ik de afloop triest." Reijinga trok vrijdag zijn handen van de demonstratie af, omdat hij niet in stond voor de veiligheid. "Ik heb van te voren gezegd dat ik de veiligheid niet kan garanderen als het niet of elders plaats mag vinden. Dus als het gewoon plaatsgevonden had, was het van twee tot vier normaal verlopen en was iedereen weer naar huis gegaan."

Quote "Ik heb de hele dag moedwillig met een kop koffie in mijn handen aan de zijlijn gestaan. Mijn deel is niet deelnemen aan een demonstratie" MICHEL REIJINGA, OORSPR0NKELIJKE ORGANISATOR

Hij was zelf gister ook op het Museumplein. Zoals gezegd 'om koffie te drinken, zoals veel meer mensen deden', nadat twee oproepen op sociale media veelvuldige gedeeld werden. "Ja, en als er dan twee van dat soort acties lopen, dan weet je al dat het, en het klinkt stom, dat het goedkomt." Reijinga vindt niet dat hij, net als veel anderen- door naar het Museumplein te gaan om koffie te drinken - alsnog heeft deelgenomen aan een verboden demonstratie. "Ik ben niet van de spandoeken en van de potten en pannen. Ik heb de hele dag moedwillig met een kop koffie in mijn handen aan de zijlijn gestaan. Mijn deel is niet deelnemen aan een demonstratie."

Veel demonstranten aanwezig op het Museumplein - AT5

Bij de door de gemeente verboden demonstratie zondag zijn 143 mensen aangehouden. De politie laat vandaag in een persbericht weten een onderzoek in te stellen naar aanleiding van beeldmateriaal. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Volgens de politie waren er tussen 200 en 250 mensen die uit waren op een confrontatie met de politie. Twee agenten en twee politiepaarden raakten gewond. "Je weet dat er altijd mensen uit zijn op rellen. Ik heb meerdere keren geroepen: wij willen niet wat er in Frankrijk gebeurd is en toch gebeurt het. En Amerika, dat willen we niet. Ik heb als voorbeeld genoemd: het zou toch gênant zijn als wij het Concertgebouw gaan bestormen? Dat moet je niet willen, maar helaas: er zijn mensen die daarvan houden", zegt Reijinga.

Quote "90 procent was hier gewoon om koffie te drinken of als je het gewoon wil benoemen: om te demonstreren en ik heb niet iedereen in de hand" MICHEL REIJINGA, OORSPR0NKELIJKE ORGANISATOR

Hij vindt niet dat hij een verantwoordelijkheid heeft door niet mee te doen aan koffiedrinken of niet te komen. "Nee dat vind ik niet, want 90 procent was hier gewoon om koffie te drinken of als je het gewoon wil benoemen: om te demonstreren en ik heb niet iedereen in de hand." Burgemeester Halsema, verantwoordelijk voor de openbare orde, wil vandaag - net als de politie - niet voor camera reageren. Halsema gaat waarschijnlijk woensdag over de demonstratie in gesprek te gaan met de gemeenteraad.