OM eist 20 jaar cel tegen man die zijn zwangere vrouw wurgde

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen verdachte Bashir K, voor doodslag op zijn vrouw, ongeboren kind en brandstichting. Hij wordt door het OM verantwoordelijk gehouden voor het wurgen van zijn zwangere vrouw en het in brand steken van hun flatwoning aan de Rudolph Steinerstraat in Haarlem op 11 september 2019.

Op de bewuste avond explodeerde de flatwoning en brak er brand uit. Bijna 50 omliggende woningen moesten worden ontruimd. De verdachte Bashir K, bewoner van de flat, werd later die nacht opgepakt. Hij had brandwonden en rook sterk naar brand. Een dag later werd de vrouw van Bashir, dood uit de woning gehaald. Pas een paar weken later kon worden vastgesteld dat zij het slachtoffer was.

Ten tijde van de brand lagen de drie jonge kinderen van het stel te slapen in de taxi van Bashir die een stukje verderop stond geparkeerd.

Onderzoek & bewijs

De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte zijn vrouw en ongeboren kind opzettelijk om het leven heeft gebracht door haar te wurgen en dat hij hun flatwoning in brand heeft gestoken. Bij sectie is namelijk gebleken dat de zwangere vrouw om het leven is gebracht door geweld aan haar hals en al was overleden voordat de brand uitbrak. Haar ongeboren baby is daarbij ook om het leven gekomen. Ook is er geen roet aangetroffen in haar strottenhoofd, wat nog maar eens bevestigt dat ze al was overleden voordat de brand uitbrak. Ze kan de brand volgens de officier dan ook niet zelf hebben aangestoken.

Ook is er brandbare vloeistof op haar lichaam aangetroffen. Bashir K. heeft op de bewuste avond benzine getankt in het nabij gelegen Cruquius. Volgens het OM heeft hij de benzine meegenomen naar de woning en gebruikt om zijn vrouw en de woning in brand te steken.

Motief

Bashir K. is van Afghaanse komaf en zegt zelf onschuldig te zijn. In de rechtbank is hij emotioneel, maar weigert hij tot nu te vertellen wat er zich in de woning heeft afgespeeld tussen hem en zijn vrouw op die 11 september in 2019. Wel heeft hij te kennen gegeven dat het tussen hem en zijn vrouw destijds niet goed ging. Hij heeft daarover gezegd dat zijn vrouw niet meer zichzelf was sinds haar moeder in 2018 was teruggegaan naar Afghanistan. Hij beweert dat zijn vrouw zelf had gedreigd met zelfmoord en het in brand steken van hun woning.

Uit verhoren met Sonja, een goede vriendin van het slachtoffer, komt naar voren dat ze wilde scheiden van Bashir K. Ze zou dit al twee keer hebben gezegd tegen Bashir. Dit blijkt ook uit telefoongegevens van het slachtoffer. Bashir wilde niet scheiden en dat zou volgens het OM zijn motief zijn voor zijn handelen.

De advocaat van de verdachte zal later vandaag zijn pleidooi houden. Over twee weken dient de uitspraak.