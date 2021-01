Stichting OOPOEH zoekt baasjes van (lieve) honden in Amsterdam

AMSTERDAM - Stichting OOPOEH is op zoek naar hondenbaasjes die hun hond zo af en toe even willen 'uitlenen'. OOPOEH koppelt ouderen die op een hond willen passen aan baasjes, die een oppas zoeken voor hun huisdier. Alleen is er nu een tekort aan honden. Tijdens de coronacrisis melden steeds meer ouderen zich aan, maar de veelal thuiswerkende hondenbezitters hebben juist nu geen oppas meer nodig.

Elke donderdag fietst Loes naar het Erasmuspark om Frida op te halen. Frida is de hond van Deborah. Een half jaar geleden leerden ze elkaar kennen via stichting OOPOEH. Loes: "Mijn partner stierf en ik dacht 'ik wil een hondje'. Maar toen bedacht ik dat je zo'n hondje dan wel de hele tijd hebt, dus ik ging het uitproberen via stichting OOPOEH. Ik keek op de site, zag Frida en dacht: 'die is het'."

OOPOEH staat voor Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier. Het is een landelijke organisatie met een kantoor op de Amsterdamse Keizersgracht. "Wij matchen ouderen aan een oppashondje uit de buurt," vertelt directeur Ellen Groneman. "Waardoor zij kunnen genieten van de gezelligheid van het hondje, maar ook een maatje hebben om lekker mee te bewegen en te knuffelen. En dat is nu zeker in de tijd van corona heel erg gezellig."

Alleen zijn er in coronatijd niet genoeg hondjes beschikbaar. Veel mensen werken thuis en hebben geen oppas meer nodig, terwijl steeds meer ouderen juist nu behoefte hebben aan een beetje gezelschap, zegt Groneman. "In Nederland hebben we het afgelopen jaar duizend aanmeldingen gekregen van ouderen. Specifiek in Amsterdam komen we vijftig hondjes tekort." Dus doet OOPOEH een oproep: "We zijn op zoek naar baasjes met lieve hondjes, die wij kunnen matchen met onze ouderen. Het liefst vijftig in Amsterdam."

Liefde op het eerste gezicht

Loes maakt met Frida altijd een lange wandeling, waarna ze na een uur of twee samen uitgeput op de bank ploffen. Een eigen hond hoeft Loes niet meer. Aan Frida heeft ze genoeg. "Het was liefde op het eerste gezicht."