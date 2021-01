Alsnog voorrang voor huisartsen bij vaccinatie: "Eerst zien dan geloven"

AMSTERDAM - Huisartsen kunnen alsnog met voorrang in januari worden gevaccineerd. Eind deze week of begin volgende week gaat het opeens al gebeuren. De 36-jarige Amsterdamse huisarts Shulini Soekhoe-Mahesh vertelt dat ze ontzettend blij is dat de huisartsen nu alsnog snel het coronavaccin krijgen. "Natuurlijk is het nog wel eerst zien, dan geloven. Ik wacht vol spanning op mijn persoonlijke uitnodiging", zegt ze.

Archiefbeeld - BSR Agency / Niels Wenstedt

Dat ze ietwat sceptisch is, komt door de draai van verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. Hij had de huisartsen eerder beloofd dat ze zich tijdens de eerste ronde konden laten vaccineren, maar veranderde daarna van gedachten. Nu De Jonge vandaag alsnog aankondigde dat huisartsen toch wel deze maand een vaccinatie krijgen, moet dat nieuws bij de huisartsen nog een beetje landen. Huisarts Shulini: "We weten het eigenlijk nog niet helemaal zeker. Natuurlijk heb ik gehoord dat huisartsen vanaf eind van de week of begin volgende week gevaccineerd gaan worden, maar wie bedoelen ze dan precies? Zijn het alleen huisartsen die werken op een huisartsen post? Of de eerste schil? Of gaat het ook om huisartsenpraktijken?" Diverse huisartsen waren boos over de draai van De Jonge, maar ook gevoelens van verdriet en teleurstelling over het mogelijk onderschatten van de positie van huisartsen in de frontlinie kwamen de afgelopen weken voorbij. Voor Shulini waren die gevoelens niet aan de orde. Zij richt haar energie liever op andere zaken.

Quote "Ik kan bij een huisbezoek niet op anderhalvemeter afstand blijven" huisarts Shulini Soekhoe-Mahesh

"Ik ging er ook vanuit dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wel voor elkaar zou krijgen om ons huisartsen te laten vaccineren. Natuurlijk heb ik ook wel gedacht: ‘Waar komt die draai nu vandaan? Maar ik heb vertrouwen in de minister dat hij hard zijn best doet en weloverwogen keuzes maakt. Ook als ik die niet begrijp en niet juist vind."

Dochter Shulini runt de huisartsenpraktijk die eerst van haar vader was - Huisarts Soekhoe-Mahesh

Shulini heeft de praktijk overgenomen van haar vader Soerin (67) die hier nog als waarnemer aan het werk is. "Ik maak mij echt zorgen om hem vanwege zijn leeftijd. Ik ben als de dood dat hij besmet raakt. Natuurlijk hebben wij strenge regels in de praktijk en mag je met covid-klachten zoals benauwdheid niet naar binnen. Toch is het al zeker vijf keer gebeurd dat wij hier iemand onderzochten, bijvoorbeeld door in de keel te kijken, en dat toen pas bleek dat de persoon toch wel coronaklachten had. Die mensen werden weggestuurd om een test te laten doen en bleken vervolgens positief te zijn. Dat zijn echt situaties waar wij direct risico lopen." Huisbezoek Als huisarts in een achterstandswijk in Amsterdam-Zuidoost doet ze ook veel aan huisbezoek. Ze schat dat de helft van haar tweeduizend patiënten alleen Engels spreekt en een deel waarschijnlijk niet goed op de hoogte is van alle coronamaatregelen.

"Ik kan bij een huisbezoek niet op anderhalvemeter afstand blijven. Longen luisteren, temperatuur meten, noem maar op. Ik werk uiteraard met persoonlijke beschermingsmiddelen en daardoor voel ik mij wel enigszins veilig. In ieder geval een stuk veiliger dan aan het begin van de coronacrisis toen er echt een tekort was aan beschermde kleding." Gelukkig lijkt er straks met de vaccinatie een einde te komen aan die onzekerheid als ze door de vaccinatie beschermd is tegen het virus. "Ik vind dat iedereen een vaccinatie moet nemen. Ik begrijp dat mensen sceptisch zijn, maar dit biedt hoop en hopelijk kan ik hierdoor weer met een veilig gevoel aan het werk."

De Landelijke Huisartsen Vereniging geeft aan dat deze en volgende week huisartsen gevaccineerd worden. In een verklaring staat te lezen: "Het betreft een nadere invulling van de eerder gemaakte afspraak dat huisartsen zouden worden gevaccineerd op het moment dat zij zelf starten met vaccineren. Dit was voorzien op 25 januari bij een deel van de huisartsen, die zouden starten met de kleinschalige woonvormen voor ouderen en voor mensen met een beperking." "Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin. Overige zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg zullen zoals afgesproken worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, naar verwachting in de tweede week van februari." Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: "Heel goed nieuws dat de vaccinatie van huisartsen nog deze week start. Dat is belangrijk voor de hele zorg en voor al hun patiënten. Met dank aan de ziekenhuizen voor hun hulp in de uitvoering."