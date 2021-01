Student wil hulp bieden aan thuiswerkende ouders met handen in het haar

WEST-FRIESLAND - Op social media staan steeds meer oproepjes van studenten die hulp willen bieden aan thuiswerkende ouders. De druk op gezinnen loopt op door de combinatie van thuiswerken en thuisonderwijs. De komende weken overlegt ook het kabinet of er een 'coronaverlof' moet komen voor thuiswerkende ouders die een beetje 'lucht' nodig hebben in hun week.

Nicole uit Hoorn kent de klappen van de zweep. Als moeder van vier kinderen, verpleegkundige, oppas èn mantelzorger is het een pittige taak om alle ballen in de lucht te houden. Weliswaar zit nog slechts een van haar kinderen op de basisschool, door zijn ADHD is het voor hem moeilijk zijn schoolwerk thuis zelfstandig te maken.

"Eigenlijk is de balans bij ons zoek. 's Morgens om half negen begint het lesgeven thuis. Als mijn man een meeting heeft voor zijn werk mag hij tweeëneneenhalf uur niet gestoord worden. Dat gaat wel als ik thuis ben, maar als ik werk en hij heeft de 'oppas' dan moet onze zoon die tijd zelfstandig werken en dat kan hij niet."

'Papa en mama zijn aan het werken en ik had geen zin meer'

Een lieve jongen, omschrijft ze haar zoon, maar geen stilzitter. "Er zijn kinderen die gek zijn op rekenen en lezen, maar die van ons wil vooral spelen, liefst buiten." 'Ik doe het wel', roept zoon Marijn op de achtergrond. "Ja hij probeert het wel, maar als hij tot twaalf uur online les heeft dan is zijn spanningsboog al op."

Nicole maakt zich wel zorgen over het niveau waar haar zoon het leerjaar straks mee eindigt. "Natuurlijk doen we ons best thuis, maar als je nagaat dat hij normaal gesproken van half negen tot kwart over drie les heeft en nu om twaalf uur klaar is met zijn taken, dan kan het niet anders als dat hij wat mist." Hetzelfde ziet ze bij buurtkinderen. "Vriendjes bellen om half twaalf hier aan of hij komt spelen: 'papa en mama zijn aan het werken en ik had geen zin meer'."

Geen vrije tijd

Behalve het schoolwerk merkt Nicole het ook aan zichzelf. Ze probeert zoveel mogelijk in de weekenden te werken zodat ze doordeweeks er voor haar kinderen kan zijn. "Maar ik ben ook mantelzorger voor mijn ernstig zieke vader en mijn gehandicapte broer. Op mijn werk worden we geacht bij te springen waar nodig en de dagen dat ik niet werk ben ik onderwijsassistente in mijn eigen huis. Ik ervaar geen vrije tijd meer."