Anna Prent is vaatchirurg, maar behandelt nu coronapatiënten in Londens ziekenhuis

LAREN - Anna Prent (40) uit Laren werkt sinds drie jaar als vaatchirurg in het Royal Free Hospital in Londen, maar behandelt nu vooral coronapatiënten. Dat heeft alles te maken met de tweede golf en het uitstellen van de reguliere zorg en geplande operaties. Volgens Prent zijn er ongeveer 20 procent meer opnames dan tijdens de eerste golf. "We werken drie keer zo hard. Ik doe alles: lijnen prikken, mensen wassen, zusters helpen, bedden verschonen, spullen halen. Er zijn geen ranken meer in het ziekenhuis", zegt ze in De Ontbijttafel op NH Radio.

De druk op de ziekenhuizen in Groot-Brittannië is groot, vooral in Londen. Hoewel het aantal besmettingen langzaam daalt, blijft het aantal ziekenhuisopnames nog steeds hoog. Anna Prent - opgeleid als dokter in Amsterdam, maar afkomstig uit Laren - maakt het van dichtbij mee. Ze is sinds drie jaar vaatchirurg in het Royal Free Hospital in Londen, maar omdat bijna alle reguliere zorg en geplande operaties niet doorgaan, behandelt zij nu voornamelijk coronapatiënten.

In De Ontbijttafel op NH Radio vertelt Prent hoe zij deze hectische periode beleeft. "Het gaat goed, maar ik ben wel heel moe. We werken heel hard en hebben lange diensten. De ziekenhuizen zijn absoluut voller dan de vorige keer. En we zien ongeveer 20 procent meer opnames dan tijdens de eerste golf. Dat betekent dat we ongeveer drie keer onze capaciteit draaien in het ziekenhuis. Iedereen moet drie keer zo hard werken."

Toch bezwijken de Britse ziekenhuizen nog niet onder de druk. Ook lijkt het aantal besmettingen niet langer exponentieel te groeien: het R-getal, de indicator hoe snel het virus zich verspreidt, is dankzij de lockdown gezakt tot 0.6. Dit bleek uit een berekening van de universiteit van Cambridge, meldt mediapartner NOS.

Tekst gaat verder onder de video