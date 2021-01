Jong Ajax weet weer wat winnen is

Op 7 november van het vorig jaar lukte het Jong Ajax voor het laatst drie punten te pakken. Dat was in Leeuwarden bij kampioenskandidaat SC Cambuur. Daarna volgden vijf gelijke spelen en drie nederlagen.

Brobbey scoort

Brian Brobbey, zondag nog invaller in de Klassieker Ajax - Feyenoord, opende al in de tweede minuut de score. Om de aanvaller te sparen, ging hij na iets meer dan een half uur spelen naar de kant. Dat was vooraf al zo bepaald, vertelde Van der Gaag voor de microfoon van ESPN over de vroege wissel. "Dat is in samenspraak gegaan. Hij is er een tijd uit geweest vanwege die hersenschudding. Je kunt hem laten starten of de laatse dertig minuten laten spelen. Nu heeft hij een goede warming-up kunnen doen."