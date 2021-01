Moeder zieke Lotte (7) op de bres voor stoma-app: 'Om met lotgenootjes te praten'

WIJK AAN ZEE - Sinds Lotte uit Wijk aan Zee in maart vorig jaar te horen kreeg dat ze de chronische darmziekte Colitis Ulserosa heeft, zit ze in de medische mallemolen. Medicatie mocht niet baten en een operatie bleek onvermijdelijk. Daarom heeft de zevenjarige Lotte sinds een week een stoma.

"Het belang van deze app is dat kinderen zelfstandig leren omgaan met hun stoma door middel van spelletjes en ze kunnen via de app met lotgenootjes praten", legt Sylvia uit. "Hoe fijn is dat, te weten dat je je verhaal kan delen met iemand die hetzelfde heeft als jij?"

Het is niet de eerste keer dat er een actie op touw wordt gezet voor Lotte. Tijdens Sint Maarten in november afgelopen jaar gaf het dorp massaal gehoor aan de oproep van dorpsgenoot Sharon om snoep in te zamelen voor Lotte die op dat moment al een week in het ziekenhuis lag vanwege haar ziekte.

Sylvia hoopt dat het aantal stemmen dat zij verzamelt voor de stoma-app voor kinderen ervoor zorgt dat de StoMakker de Medische Inspiratorprijs 2020 wint. "Niet alleen voor Lotte, maar voor al die andere jonge kinderen die moeten leren omgaan met het hebben van een stoma", aldus Sylvia. "Het is zo belangrijk voor kinderen met een stoma om zelf zoveel mogelijk informatie te krijgen, op een fijne manier die aansluit bij hun jonge leeftijd."