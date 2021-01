Opnieuw raak in Risdam-Noord: politie kamt Zwaagse wijk uit na gewapend conflict

Uit een burgernetmelding blijkt dat het om twee 17-jarige jongens gaat, van wie één wit en de ander getint. De getinte jongen draagt een zwarte sjaal, de ander draagt ook donkere kleding en heeft een normaal postuur. Mogelijk is één van hen in gezelschap van een blond meisje.

Met man en macht wordt momenteel naar het drietal gezocht, waarbij ook een helikopter wordt ingezet. Tot nog toe zonder resultaat.

Schot in Kosterstuin

Het is niet de eerste keer dat de Kosterstuin deze maand het toneel is van geweld. Zo werden buurtbewoners afgelopen vrijdag in alle vroegte opgeschrikt door een ruzie tussen twee mannen waarbij een schot werd gelost. Volgens buurtbewoners zou een van die mannen een 40-jarige buurtbewoner zijn die betrokken is bij de motorclub MC Hardliners.