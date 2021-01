Buurt teneergeslagen na dodelijke brand: "Ontzettend triest"

ALKMAAR - Bewoners van de Bilderdijkstraat in Alkmaar zijn teneergeslagen na de dood van hun 86-jarige buurtbewoner. De man overleed nadat er vanmiddag brand in zijn woning had gewoed . Het was weliswaar een kleine brand, maar wel een met grote gevolgen. "Het is ontzettend triest", aldus een buurtbewoner.

Een deel van de Bilderdijkstraat is maandagmiddag afgezet met rood-wit politielint. Nu de brandweer en ambulance vertrokken zijn, doet de politie onderzoek. Zo op het oog is nauwelijks te zien dat er brand heeft gewoed. Een politieagent belt bij een aantal huizen in de straat aan om te vragen of de bewoners wellicht meer kunnen vertellen.

"Van de brand heb ik eigenlijk niks gezien", vertelt een van de omwonenden aan NH Nieuws. "Ik heb wel rook gezien en de straat stond hier op een gegeven moment vol met auto's van hulpdiensten. Er is ook nog een traumahelikopter ingezet maar die heb ik niet gezien."

Mantelzorg

Een buurtbewoner die niet voor de camera wil, weet te vertellen dat het slachtoffer al lange tijd ernstig ziek is. Zijn zoon kwam elke dag langs om hem te verzorgen. "Dat is toch wel heel erg dat je dan op deze manier aan je einde moet komen."

Wie uiteindelijk de 86-jarige man uit de woning heeft gehaald, kan de buurtbewoner niet vertellen."Hij lag op de stoep en zijn gezicht was zwart van het roet. Het was behoorlijk heftig." De man werd nog op de stoep gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De omstander die de bewoner probeerde te redden, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.