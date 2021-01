Ingebroken in zes BMW's in Wognum voor navigatie-apparatuur

Vorige week werden in de nacht van dinsdag op woensdag nog vier BMW's leeggeroofd in de Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder, meldde het Noordhollands Dagblad eerder. De politie doet onderzoek naar de diefstallen en ook soortgelijke meldingen uit andere woonplaatsen worden meegenomen in het onderzoek.

Niet best

Op Facebook meldt de Wognumse Angela Otten dat ook zij slachtoffer is geworden. Ook de auto van haar zwager is diezelfde nacht onder handen genomen. "Door zijn appje gingen wij even in onze auto kijken. Niet best..."