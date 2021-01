Nieuw onderdak voor zwaluwen na vernielingen: "De vraag is of ze terugkomen"

HOOFDDORP - De eerste palen van de nieuwe zwaluwwand bij de Toolenburgerplas zijn deze week de grond in gegaan. Afgelopen zomer werd het onderkomen van bijna tweehonderd zwaluwen vernield. "Pure vogelmoord" , zei Marcel Schalkwijk van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland in juli. Vandaag stond hij met gemengde gevoelens op het eilandje dat nu nog een braakliggend stuk grond is, maar waar volgende week een compleet nieuwe wand zal zijn verrezen.

"Naar mijn idee was het allemaal niet nodig geweest als die gasten hier niet waren geweest", vertelt hij. Marcel doet al tien jaar onderzoek naar de zwaluwstand in het Hoofddorpse recreatiegebied. Hij stuitte afgelopen zomer per toeval op de vernielingen aan de wand.

Voor het nieuwe broedseizoen bouwt Ton Duineveld uit Nieuw-Vennep nu een nieuwe wand: "De zwaluwwand die er stond was van poreus materiaal en de nieuwe wand is een stuk steviger." Op de vraag of het nieuwe exemplaar bestand is tegen nieuwe vernielingen reageert Ton: "Alles kan stuk."

Broeden en voeden

Zwaluwen gebruiken een wand om te broeden: "Daarnaast is het gebied rondom de Toolenburgerplas ideaal om voedsel te verzamelen", vertelt Marcel. Het is dus belangrijk dat de wand ook daadwerkelijk klaar is voor het nieuwe broedseizoen. Toch is het nog maar de vraag of de zwaluwen terugkomen.

De vernielzucht van de vandalen heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat veel vogels zijn geschrokken, denkt de vogelkenner. "Ik ben heel benieuwd of de vogels weer terugkomen. Aan de andere kant van het water is nog een wand waar ze terecht kunnen. Maar er zullen vast een aantal pioniers zijn die richting deze nieuwe wand komen", aldus Marcel.

Aangifte

Naar aanleiding van de vernielingen afgelopen zomer heeft Marcel aangifte gedaan. Er is nog niemand aangehouden. Daarnaast is het moeilijk te zeggen hoe de vandalen destijds te werk zijn gegaan. Het terrein is namelijk afgesloten met een klapbrug en verder omringd met water. Wat dat betreft blijft het gissen voor Marcel. Maar één ding is zeker, voordat de eerste zwaluwen Hoofddorp bereiken, is de nieuwe zwaluwwand klaar voor het broedseizoen.