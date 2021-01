Amstelland NL V Onderzoek naar coronavirus en de hersenen: "Verwachten een golf aan hersenpatiënten"

De Hersenstichting is een onderzoek gestart naar de effecten van het coronavirus op de hersenen. De resultaten zijn er nog niet, maar Andreas Tober van de Hersenstichting verwacht onder andere een verhoogde kans op hersenbloedingen bij coronapatiënten. "We verwachten echt wel een soort golf aan nieuwe hersenpatienten."

Andreas legt uit hoe het onderzoek gaat: "Mensen die in de eerste golf op de intensive care hebben gelegen worden onderzocht. Er wordt gekeken wat voor mentale problemen zij er van over hebben gehouden. Er worden ook hersenscans gemaakt om te kijken of er hersenschade heeft plaatsgevonden." Vermoeidheid Veelgehoorde klachten die ex-coronapatiënten in sommige gevallen blijven houden, zijn bijvoorbeeld concentratieproblemen en aanhoudende vermoeidheid. De resultaten van het huidige onderzoek zijn er nog niet, maar Andreas heeft daar wel verwachtingen van, gebaseerd op eerdere onderzoeken. "Hersenschade kan ontstaan door zuurstoftekort en het feit dat je op de intensive care hebt gelegen." Ook zou er sprake zijn van een verhoogde kans op hersenbloedingen. "We willen onderzoeken wat precies het effect is van corona op de hersenen", aldus Andreas.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Katie collecteert al een paar jaar voor de Hersenstichting en is gewend om van deur tot deur te gaan om zo geld op te halen. Door corona vindt de collecte nu online plaats. "Met een foto, je naam en je verhaal. Op deze wijze is het heel makkelijk om je actie-pagina te delen met kennissen, vrienden, familie en collega's. Ik hoop dat er goed wat opgehaald wordt." Volgens Katie is het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het coronavirus en hersenaandoeningen. "Fantastisch om te weten of daar blijvende hersenschade aan zit en wat we daar eventueel aan kunnen doen. Dat is enorm belangrijk."

Quote "We willen naar een situatie waarin hersenaandoeningen uit de wereld zijn" Andreas Tober, hersenstichting

Uit een eerder onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat het aantal aandoeningen explosief zal stijgen in de komende 20 jaar, corona buiten beschouwing gelaten. Daarover vertelt Andreas: "We hebben een onderzoek laten doen vanuit het RIVM. In 2040 zou volgens dit onderzoek het aantal dementiepatiënten met 115% zijn toegenomen." Dat onderzoek richtte zich op drie hersenaandoeningen. "Beroertes, dementie en Parkinson. We willen kijken hoe we dat het beste kunnen behandelen en uiteindelijk in de toekomst voorkomen. We willen naar een situatie waarin hersenaandoeningen uit de wereld zijn."