Rechtvaardigt corona een avondklok? Burgemeesters betwisten toegevoegde waarde

NOORD-HOLLAND - Lange tijd was het een no-go, maar inmiddels wordt er serieus nagedacht over het instellen van een avondklok om verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Of 'ie er daadwerkelijk komt, wordt naar verwachting op z'n vroegst woensdag bekend. NH Nieuws peilde alvast bij een select gezelschap Noord-Hollandse burgemeesters of zij voorstander zijn of wellicht toch te veel beren op de weg zien.

Als het zover komt, zouden we tussen 20.00 uur en 4.00 uur 's ochtends verplicht massaal moeten binnenblijven. Wat daarvan de effecten kunnen zijn, wordt momenteel door het Outbreak Management (OMT) berekend. In afwachting van die berekening, en het daaraan gekoppelde advies, is het Veiligheidsberaad - het overleg tussen de voorzitters van de Veiligheidsregio's - van gisteravond naar vanavond verplaatst.

Het demissionaire kabinet is voorstander, zo meldde de NOS gisteravond, al hebben Rutte en co voor de invoering ervan wel de steun van enkele oppositiepartijen nodig. Vooral D66 lijkt dwars te liggen, omdat volgens die partij nog te weinig duidelijk is over de effecten van de avondklok. Mogelijk brengt het OMT-advies de democraten op andere gedachten, al loopt de politie al vooruit op de invoering van de avondklok: bij het opstellen van de roosters voor deze week is agenten gevraagd tot 1.00 uur 's nachts in plaats van tot 23.00 uur 's avonds te werken, meldt NRC.

'Handhaving enorme uitdaging'

Veel burgemeesters onthouden zich vooralsnog van commentaar, ook als op het de 'mogelijke gevolgen voor de uitvoering' aankomt. Wat dat betreft is burgemeester Marjan van Kampen van Schagen een uitzondering. "Met de weinig beschikbare capaciteit wordt handhaving in dit uitgestrekte, landelijke gebied een enorme uitdaging." Als de maatregel wordt ingevoerd zal het netto weinig opleveren, vermoedt ze. "Het is winter en het is koud", verwijst ze naar het geringe aantal mensen dat zich binnen haar gemeentegrenzen op straat bevindt.

Haar collega uit Medemblik, Frank Streng, is dezelfde mening toegedaan. "Het is hier 's avonds uitgestorven", laat een woordvoerder namens de burgervader weten. Toch maakt ook Streng zich zorgen over het gebrek aan capaciteit om te handhaven als het wel zover komt. "Maar als er extra middelen beschikbaar komen, zullen we er alles aan doen om de capaciteit op te hogen."

Doel heiligt middel niet

De burgemeester van Diemen is overigens nog het meest uitgesproken over de maatregel, zo blijkt uit een tweet die hij vanochtend de wereld instuurde. Erik Boog vindt dat het doel (virusbestrijding) de middelen (avondklok) in dit geval niet heiligt. "Avondklok gaat veel te ver", zo deelde hij in navolging van zijn Amersfoortse collega met zijn volgers.