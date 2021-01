Gooise daklozenopvang heeft genoeg plek: "Geen sprake van een tekort"

Wel stelt Koeleman dat het eerder afgelopen jaar soms puzzelen was met het aantal plekken. "Dat had vooral te maken met de coronamaatregelen. Normaal gesproken slapen er twee mensen op één kamer, nu kon dat er maar één per kamer zijn. Ook dat hebben we opgelost, onder meer door daklozen in hotels te laten slapen. Zo kijken we continu naar oplossingen en het creëren van meer plekken mocht dat nodig zijn. We hebben nu zelfs plekken over."

Dat klopt volgens Koeleman niet. "We hebben dertig opvangplekken en nog eens zeven extra bedden als het 's nachts vriest. Er zijn vrijwel altijd plekken vrij. Dus als je als dakloze een nachtje in de opvang wil verblijven, is dat vrijwel altijd mogelijk", legt hij uit. We hoeven nooit nee te verkopen. Dat heb ik afgelopen week ook extra aan de wethouder laten weten. Er is echt geen tekort."

Afgelopen week trokken - los van elkaar - twee Hilversumse raadsleden aan de bel over de daklozenopvang, omdat ze er veel zorgen over hebben. Zo stelde Hart voor Hilversum zorgen te hebben over de toename van het aantal daklozen en het gebrek aan opvangplekken. De partij stelde dat de daklozenopvang vaak vol zit .

Koeleman stelt daarop dat de Gooise daklozenopvang twee daklozen kent die regelmatig op straat slapen. "Sommige daklozen willen om hun eigen redenen liever niet in de opvang slapen, maar ook dat proberen we in de gaten te houden. Met de daklozen die regelmatig buiten slapen hebben we goed contact. Natuurlijk kan het zo zijn dat er daklozen zijn die wij niet kennen, maar we hebben onder meer contact met boswachters, handhavers en de politie om problemen vroeg te signaleren. De signalen dat er noodgedwongen mensen op straat slapen hebben we niet ontvangen. Ik heb ook niet eerder gehoord dat er daklozen in mobiele toiletten moeten slapen 's nachts. Neemt niet weg dat het ontzettend triest is wat hier is gebeurd."

Helpen waar het kan

De Gooise daklozenopvang van Kwintes probeert daklozen zo goed mogelijk te helpen met opvang. "Als iemand bij ons aanklopt, kijken we hoe we iemand zo goed mogelijk kunnen helpen. Je krijgt niet zomaar een plekje in de opvang. We kijken eerst of we problemen op een andere manier kunnen oplossen met de persoon in kwestie. Maar als blijkt dat je zo'n plekje nodig hebt, dan kun je bij ons terecht. Daar is geen twijfel over."

De politieke vragen van zowel Hart voor Hilversum als Leefbaar Hilversum moeten nog worden beantwoord door burgemeester en wethouders.