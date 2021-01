Werk aan de winkel voor roestige basketballers Weijs en Hope

ROTTERDAM - Dexter Hope en Berend Weijs maakten zaterdag hun rentree bij de basketballers van Apollo Amsterdam. "Het was roestig. Het was elkaar nog een beetje vinden op het veld", aldus Hope.

Toch is trainer Laki Lakner dolblij met de komst van het duo. "Er moet een beetje olie in en dan komt het goed. Er komen nog genoeg wedstrijden waar ze voor ons van waarde kunnen zijn", aldus Lakner.

Zaterdag kreeg Apollo Amsterdam een pak slaag. Op bezoek bij Feyenoord werd het 90-54 voor de Rotterdammers. "Het was een beetje roestig en een beetje stroef", was het commentaar na afloop van Berend Weijs.

NH Sport was zaterdag aanwezig in het Topsportcentrum in Rotterdam en maakte de bovenstaande reportage over Weijs en Hope.