FC Volendam-aanvaller Nick Doodeman op herhaling tegen PSV

Ruim drie jaar geleden speelde FC Volendam eveneens in het bekertoernooi tegen PSV. Het werd toen na verlenging 0-2. De enige speler in de huidige selectie die er toen ook bij was, naast de geblesseerde Kevin Visser, is Nick Doodeman. De aanvaller miste destijds bij een 0-0 stand een mooie kopkans.

Samuele Mulattieri keert normaal gesproken terug in de basis verklapte trainer Wim Jonk na afloop van de training. "Als het goed is wel, ja." De Italiaan had wat hamstringklachten waardoor hij het duel tegen FC Dordrecht moest missen. "We moeten nog wel even kiken of hij niet teveel naweeën heeft van de training, want dit is de eerste training dat-ie weer vol meedoet." Giannis Iatroudis verhuist daardoor weer naar de bank.

Martijn Kaars keerde na een blessure terug op het trainingsveld. Jonk: "Die zou kunnen starten. Hij heeft alles gedaan, dus dat ziet er goed uit. Hij is een speler die wel raad weet met ruimtes", zinspeelde de Volendammer op de mogelijkheid om hem tegen PSV vanaf de aftrap te laten beginen.

Franco Antonucci liet zich nog niet op het veld zien. De Belg is nog altijd niet fit en moet daarom dit bekerduel aan zich voorbij laten gaan.