'Gewoon' naar de gym: dit heeft de creatieve Hilversumse sportschool erop bedacht

HILVERSUM - Jerry de Jong van sportschool Burning Heart in Hilversum is zo onderhand de creatiefste sportschoolhouder van het land. Hij zorgt er elke keer voor dat er gesport kan worden, ondanks de lockdown. Dit keer heeft hij een nieuwe oplossing om zijn sportschool toch een beetje open te houden: sporten in een zeecontainer.

Het is wel weer een fikse investering in een financieel zware tijd, maar toch is de Hilversumse sportschool weer een soort van open.

Door een vriend uit Den Haag werd hij op het idee van de containers gebracht. Na wat googelen kwam hij bij deze oranje zeecontainers uit en voor een zacht prijsje heeft hij die kunnen huren. "Ze hebben me gematst. Superlief dat ze me hebben geholpen."

"De eerste vijf weken had ik bedacht om gewoon dicht te blijven, maar nu het nog langer gaat duren wilde ik wat leuks bedenken", vertelt de goedlachse Jerry de Jong. "Ik ben een sportschool begonnen om mensen gezond te houden en thuis worden ze niet fitter."

Het is niet de eerste keer dat Jerry iets creatiefs bedenkt. Ze begonnen tijden de eerste lockdown met een livestream mét gebarentolk. Vervolgens gingen alle apparaten naar buiten, en sliep Jerry een paar weken in een busje naast de apparaten om ze zo te bewaken.

Maar hij heeft ook al een keer een tent neergezet met alle spullen erin. Hij doet er alles aan om te zorgen dat zijn sporters kunnen blijven bewegen. "Ik vind het verschrikkelijk om niets te doen. Je moet iets doen, want we zijn een familie en ik kan ze niet in de steek laten", vertelt Jerry.

Toch was het ook nu niet makkelijk om wat te verzinnen. "We dachten eerst aan een tent, maar dat mocht niet van de gemeente. Dat snap ik ook, gezien de lockdown. Deze containers zijn van de zijkant open en je kunt er met z'n tweeën in. Helemaal volgens de richtlijnen."

De kou trotseren

De sporters zijn er maar wat blij mee en trotseren de kou graag hiervoor. "Sporten zit in m'n genen dus als je gedwongen wordt om thuis weer wat oefeningen te doen dan komen de muren snel dichtbij", vertelt Anthony die professioneel bodybuilder is. "We trekken een trui aan en gaan gewoon door", aldus de enthousiaste sporter Justin.