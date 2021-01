70 coronatesten kwijt in Purmerend door computerstoring bij laboratorium

Moeder Winnie vertelt het verhaal van haar dochter die op dit moment door haar keelontsteking maar moeilijk kan praten. "Kim heeft zich zaterdagmiddag laten testen op corona. Er werd toen gezegd dat ze binnen 48 uur de uitslag zou krijgen. Omdat ze niks hoorde heeft ze zelf gebeld. De telefoniste zei toen: 'Oh, heb jij ook al geen uitslag gehad? Ik heb al meerdere mensen gesproken die geen uitslag hebben gehad'. Daarna moest ze dus opnieuw een afspraak maken voor een test."

Slordig

Winnie vindt het ontzettend slordig dat de GGD Zaanstreek-Waterland de zeventig tests is kwijtgeraakt. Maar ze valt ook over het feit dat haar dochter er zelf achter moest komen en dus niet is gebeld is.

"Je zit maar te wachten en je hoort helemaal niets. Als je binnen 48 uur geen uitslag hebt, dan verwacht je toch dat je gebeld wordt en er niet zelf achteraan hoeft te gaan? Kim werkt zelf in de zorg en ze had juist gehoopt, omdat ze met voorrang getest kon worden, dat ze dus ook snel een uitslag zou krijgen. Ik weet dat zij en haar gezin echt binnen blijven, maar ik kan mij ook voorstellen dat sommige mensen die misschien geen klachten hebben besluiten om dan maar gewoon naar buiten te gaan. Als Kim corona blijkt te hebben ga ik mij natuurlijk ook laten testen want ik heb haar vorige week nog gezien."

Computerstoring

GGD Zaanstreek-Waterland laat aan NH Nieuws weten dat ze zeker weten dat de testbuisjes van de testlocatie zijn vertrokken en vervoerd. "De testbuisjes zijn ook in het laboratorium van Eurofins aangekomen", vertelt de woordvoerder van de GGD. En daar is het dus misgegaan.

"De testbuisjes zijn tijdens het analytisch proces door een kortstondige computererror per abuis in een foutief onderdeel van het verwerkingsproces terecht gekomen", legt Inge Gillisen van het laboratorium uit. "Dit is nog nooit eerder gebeurd."

Uitgenodigd voor nieuwe test

De GGD heeft na het bericht van het laboratorium direct actie ondernomen en de gedupeerde geteste personen gebeld en uitgenodigd om vandaag een nieuwe test te doen.