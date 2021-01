Schaken in een bubbel: gewijde stilte Tata-toernooi geeft 'magische sfeer'

Vanwege corona strijden in De Moriaan alleen veertien grootmeesters om de zege. De honderden amateurs die traditioneel op hetzelfde moment hun partijtjes spelen, zitten thuis. Daardoor is het rustig in Wijk aan Zee, zowel in de speelzaal als in de straatjes van de badplaats. Daar zitten de cafés de tweede helft van januari normaal gesproken vol met amateurs die hun net gespeelde potjes analyseren.

"Daardoor hangt er hier normaal gesproken een aparte sfeer", zegt een man die zijn hond uitlaat. "Die drukte mis je nu. Best wel jammer." In de speelzaal, waar de veertien toppers de derde ronde beginnen met de Zweed Nils Grandelius als verrassende leider, hangt een gewijde stilte. "Magisch", noemt Jeroen van den Berg de rust in De Moriaan. "Ook ik vind het jammer dat de amateurs, de challengers er niet zijn en publiek ontbreekt. Maar dit heeft toch ook wel wat."

"Bij de start van het toernooi is er een last van mijn schouders gevallen"

Jeroen van den Berg maakt deel uit van de schaakbubbel en wordt net als de grootmeesters in totaal vier keer getest op corona. Hij ondergaat het gelaten. Van den Berg is blij dat het toernooi begonnen is. "De aanloop was moeizaam met ook nog een speler die een paar dagen voor de start moest worden vervangen. Het moment dat zaterdagmiddag om 14.00 uur de klokken aangingen, kwam voor mij echt als een opluchting."

Doordat de horeca dicht is, de anderhalvemetermaatregel geldt, er mondkapjes worden gedragen, kortom dat de dreiging van corona-besmetting altijd zichtbaar is, is de 83ste editie van het toernooi een heel bijzondere. Eentje die Van den Berg niet snel zal vergeten.

Ritme

"Heel apart allemaal. Aan de andere kant: we waren allemaal snel gewend aan de nieuwe omstandigheden. Bovendien, het ritme van de schakers wordt nauwelijks onderbroken door dit regime. Ze doen nu eenmaal niets anders dan wedstrijden in de Moriaan spelen en op hun hotelkamer de partij analyseren."