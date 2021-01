Gemeenten willen gesprek over huisvesten statushouders: "Dit kan niet de bedoeling zijn"

En dat is het dubbele ten opzichte van de tweede helft van 2020. Iets dat voor alle Noord-Hollandse gemeenten geldt. De Hoornse wethouder Marjon van der Ven keek raar op toen ze de brief van de staatssecretaris in november ontving. "Ik denk: dat is een hoop. We hebben contact opgenomen met de collega-wethouders in de regio, en we willen graag in gesprek met het ministerie." Eerder trokken ook de West-Friese VVD-fracties al aan de bel.

Want volgens de wethouder levert de verdubbeling grote problemen op. "Het kan wel. Maar dat betekent dat anderen langer op een woning moeten wachten. En dat levert wel een spanningsveld op. En dat kan toch niet de bedoeling zijn."

Woningzoekenden langer op wachtlijst

De wachtlijsten voor een huurwoning zijn al heel lang. En daar kan Nina Koeman over meepraten. De 28-jarige vrouw uit Opmeer staat al acht jaar ingeschreven, maar woont noodgedwongen thuis. "Als je reageert dan zijn veel woningen voor doorstromers of een spoedzoeker. Maar ik ben een starter, en ik wil ook starten. Het is heel frustrerend, ik ga richting de dertig, het is tijd om te gaan."

En het zijn niet alleen de statushouders waarvoor een taakstelling geldt, legt wethouder Van der Ven uit. "We moeten ook dak- en thuislozen huisvesten, en ook andere bijzondere doelgroepen. Mensen die uit zorginstellingen komen, die doen allemaal een beroep op dezelfde woningen."

Snel meer bouwen noodzakelijk

De wethouder gaat deze week in gesprek met haar collega-wethouders in West-Friesland over de ontstane situatie. Voor tijdelijke woningen is volgens haar in Hoorn in ieder geval geen ruimte. Wat haar betreft is het bouwen van meer permanente woningen de echte oplossing. "We mogen nu op veel plekken van de provincie niet bouwen. Dat zouden we graag anders zien."

En ook vanuit het Rijk hoopt ze op meer ondersteuning. "Die procedures moeten echt sneller kunnen. Als we sneller kunnen bouwen, kunnen mensen sneller doorstromen. En als woningbouwcorporaties meer geld krijgen om te bouwen, krijgen we ook meer ruimte om die speciale doelgroepen te huisvesten, maar zeker ook de reguliere woningzoekenden."