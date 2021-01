Hilversum merkt 'coronaeffect' in misdaadcijfers: minder inbraken, meer jeugdoverlast

Hilversum merkt dat de totale criminaliteit in 2020 is afgenomen. Een van de opvallendste dalers is het aantal woninginbraken. Dat aantal daalde het afgelopen jaar met een kwart, tot het laagste niveau sinds 2017. Hilversum wijt dat aan de gevolgen van de coronacrisis.

Dezelfde trend is te zien in het aantal bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen. Het aantal bedrijfsinbraken verminderde vorig jaar met 48 procent, het aantal winkeldiefstallen met 36 procent.

Veel meer overlast

De andere kant van de medaille is dat het aantal overlastmeldingen het afgelopen jaar enorm is toegenomen. Het gaat vooral om overlast door jongeren. Ook dat valt volgens Hilversum te bestempelen als een gevolg van de coronacrisis. "Jongeren konden niet naar school, niet sporten en waren vaker op straat. Bewoners waren veel meer thuis dan andere jaren en merkten daarmee ook meer van jongeren. Dit geeft een hoog cijfer in jongerenoverlast. Dit soort voorbeelden markeren 2020", aldus burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.

Het aantal klachten steeg het afgelopen jaar met 58 procent. Die stijging komt volgens Hilversum niet per se doordat jongeren daadwerkelijk meer overlast veroorzaken. "Vanaf de eerste lockdown van afgelopen maart zijn er veel meer jongeren op straat en veel meer mensen thuis. De inwoners zien en horen dus ook veel meer, waardoor ze meer meldingen doen", aldus de gemeente.

Hilversum heeft het afgelopen jaar veel extra aandacht gegeven aan deze overlastmeldingen. "Er is veel geïnvesteerd in de samenwerking met politie, jeugdhandhavers, handhavers en jongerenwerkers. Wanneer op een specifieke plek veel meldingen zijn van jongerenoverlast, wordt er snel geschakeld en geanticipeerd, zoals dat in Kerkelanden goed zichtbaar was."