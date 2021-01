Bewoners verpleeghuis Nieuw Vredeveld getroffen door Britse variant coronavirus

AMSTELVEEN - Bij bewoners van het verpleeghuis Nieuw Vredeveld, onderdeel van Brentano, is in december/begin januari de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt bestuurder Lies Zuidema van de zorginstelling. Zo'n tien procent van de 75 bewoners van het verpleeghuis is getroffen.

Volgens Lies Zuidema is de besmetting aan het licht gekomen tijdens een reguliere steekproef onder bewoners en het personeel. Afgelopen vrijdag bleek uit bloedmonsters dat het om de Britse variant gaat.

Direct na de ontdekking van de uitbraak zijn de bewoners in quarantaine geplaatst. Enkele huiskamers in de zorginstelling deden tijdelijk dienst als covidunits. De bewoners zijn inmiddels beter en teruggekeerd naar hun eigen appartement.

Hoe de besmetting is ontstaan, is niet duidelijk. "De uitbraak is achter de rug. Het is niet meer mogelijk om dat te achterhalen en terug te kijken", zegt Zuidema. De GGD is wel bezig met een contact- en brononderzoek om mogelijk verdere besmettingen in kaart te brengen.

Najaarsgriep

Ondanks dat de Britse variant als zeer agressief bekend staat, hebben de besmette bewoners volgens Zuidema geen ernstige klachten gekregen. "Ze zijn wel ziek geweest maar het was niet zo heftig als je zou verwachten, als je hen gaat vergelijken met mensen die in het voorjaar de gewone coronavirus kregen. Het was meer een najaarsgriep."

Volgens de bestuurder is verdere uitbreiding van de besmetting ook te danken aan snel ingrijpen van de zorginstelling. "Sinds we weten dat er een Britse variant bestaat, zijn we extra alert. Door snel in te grijpen en de besmette groep te isoleren van de rest van de bewoners, is het goed gegaan."

Vaccinatieronde

Volgende week begint Nieuw Vredeveld met het inenten van de eerste groep bewoners tegen het coronavirus. Het gaat om bewoners die geen eigen huisarts hebben. Mocht er een uitbraak zijn, dan wordt het vaccinatieprogramma uitgesteld, verwacht Lies Zuidema. "Het gaat om kwetsbare groepen, maar wat precies de regels zijn over het inenten in dit soort situaties, weten we niet."