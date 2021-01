Grote onderhoudsbeurt voor bomen op Larense Brink van start

Er was vooral de afgelopen maanden veel te doen om de bomen op de Brink in Laren. Enkele tientallen bomen dreigden gekapt te moeten worden voor een grote waterberger voor het opvangen van overtollig regenwater. Dat plan zorgde voor fel protest van Laarders en werd uiteindelijk in de ijskast gezet.

Toch moet er het nodige gebeuren op de Brink. "Nu de plannen voor de Brink de komende jaren zijn stopgezet, is het wel de hoogste tijd voor het nodige onderhoud aan de bomen. Het onderhouden van bomen is belangrijk om de bomen gezond en in vorm te houden. Ook moeten gevaarlijke takken verwijderd worden zodat het veilig blijft voor passanten", legt wethouder Ton Stam uit. "Eén eikenboom moet helaas gekapt worden, omdat die boom is afgestorven. Gelukkig woont er niet langer 'een tante en een oom in'", grapt hij refererend naar het aloude versje van Annie M.G. Schmidt over Laren.

Hoop commotie

De wethouder gaf vanochtend het startschot voor de grote onderhoudsbeurt, die hij vorige week zelf aankondigde om te voorkomen dat Laarders zouden schrikken van de werkzaamheden. "Zodra er een hoogwerker de Brink op rijdt, zal dat een hoop commotie opleveren", vreesde hij.

Het werk aan de bomen duurt de hele week. Verkeersregelaars leiden weggebruikers langs het werk.