Viroloog De Jong: "Tweede vaccinatie misschien onnodig na eerdere corona-infectie"

AMSTERDAM - Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC hoopt met een grote cohortstudie uit te zoeken of een tweede vaccinatie misschien niet nodig is bij mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt. Dat zei hij vanochtend tegen NH Radio . Ook hamert hij op de basale maatregelen: "Afstand houden is belangrijker dan ooit."

Het Amsterdam UMC wil met de studie onderzoeken of mensen met een doorgemaakte corona-infectie met één vaccinatie voldoende zijn beschermd tegen een eventuele tweede infectie.

De Jong: "We zouden heel graag juist in dit cohort ook kijken wat het effect van de eerste vaccinatie is, of je dan toch een goede boost geeft aan het immuunsysteem en een tweede vaccinatie wellicht niet nodig is." Als dat zo is, zou je met die bespaarde vaccins sneller andere doelgroepen kunnen inenten.

Wens

Gevraagd naar details van het onderzoek vertelt UMC-woordvoerder Mark van den Broek dat de studie vooralsnog een wens is, die nog niet kan worden uitgevoerd, omdat vaccins schaars zijn. Hoewel het ziekenhuis graag over vaccins zou beschikken om de studie uit te voeren, is besloten dat de nu beschikbare vaccins naar andere doelgroepen gaan.

"Het cohort hebben we al", zegt hij over de doelgroep waarmee hij zou willen testen. Dat zijn namelijk patiënten van de zogeheten post-covid-poli, die al dan niet met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en na hun besmetting door het ziekenhuis gevolgd worden om indien nodig nazorg te kunnen bieden.

Zolang de studie niet is uitgevoerd, blijft het advies om het zekere voor het onzekere te nemen, benadrukt viroloog De Jong in het radio-interview. "Om je wel te laten vaccineren, al heb je misschien negen maanden geleden al corona gehad."